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Путин откровенно сказал, что намерен сделать с Украиной: "Это неизбежно"

20.07.2019 11:09
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Путин откровенно сказал, что намерен сделать с Украиной: "Это неизбежно"

Президент РФ Владимир Путин снова повторил свою мантру о том, что украинцы и россияне якобы один народ. Прекращать агрессию он, очевидно, не намерен.

Громкое заявление об Украине Путин сделал в интервью своему поклоннику и обожателю режиссеру Оливеру Стоуну, передает "Диалог.UA".

Путин намерен продолжать попытки силой подчинить себе Украину. Он дал это понять, заявив Стоуну о "неизбежности дружеских и даже более отношений" между странами. Повторил он и свою излюбленную мантру об "одной нации". Помимо этого, несменный президент РФ озвучил свое оригинальное видение истории Украины. "Когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это были Киев, Киевская область, северные области и южные. Все были православными и называли себя русскими", - выдал Путин. Агрессор, которые за последние 5 лет убил более 10 тысяч украинцев, цинично заявил о "преимуществах интеграционных процессов" Украины и РФ. "Но сегодняшние власти (украинские — ред.) этого явно не хотят", - сокрушался президент РФ. Он предпочел проигнорировать тот факт, что иметь какие-либо дела с Россией не хочет именно украинский народ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, украинцы, народ, нация
 
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