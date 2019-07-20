- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
- «Местами до +32 градусов»: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра, 21 июля16:03
- Украинский курорт уничтожается на глазах: тысячи жизней в опасности, кадры бедствия15:38
- Поправить здоровье будет нечем: украинцев оставили без популярного препарата14:01
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит13:01
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности12:46
- Дмитрий Вовнянко: "Это реванш. Медленный, гибридный, но неуклонный”12:30
- Жара и грозы: Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю11:46
Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины пройдут в воскресенье 21 июля. У украинских силовиков хватает возможностей, для обеспечения безопасности на внеочередных парламентских выборах. Так, впервые безопасность на выборах будет обеспечивать МВД, пишет Политека.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице Facebook.
«Очень важно — чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. В МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечение безопасности и законности», — пообещал он.
Он также рассказал, какие силы будут обеспечивать порядок на выборах 21 июля.
«В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 Сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и — впервые (!) — систему авиационной безопасности МВД», — написал министр.
Кроме этого, собираются усилить контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Также Аваков напомнил украинцам правила поведения на избирательном участке: на выборы запрещено приносить символику партии, нельзя голосовать за другого человека, выносить бюллетень, показывать или фотографировать заполненный бюллетень опускать в урну чужие бюллетени и умышленно портить бюллетень.
Теги: Украина, Донбасс, авиация, силовики
- Набираем высоту. Как развивается авиаотрасль в Украине
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Украина и Литва договорились об "открытом небе"
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
- Был на огороде: Мирный 60-летний житель Красногоровки погиб после обстрела боевиков13:35
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- «Местами до +32 градусов»: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра, 21 июля16:03
- Украинский курорт уничтожается на глазах: тысячи жизней в опасности, кадры бедствия15:38
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти