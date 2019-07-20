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Жара и грозы: Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

20.07.2019 11:46
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Жара и грозы: Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Июль 2019 года, как и обещали синоптики, выдался переменчивым – после двухнедельного похолодания в Украину снова возвращается зной.
В субботу, 20 июля дожди и грозы ожидаются только в западных областях. По всей Украине будет жарко: так, на западе днем в среднем 25-27 градусов тепла, в центре и на востоке 26-29 градусов, в северных областях от 25 до 28 градусов, и на юге – от 27 до 31 градуса выше нуля.
В воскресенье, 21 июля (напомним, день парламентских выборов 2019) в западных областях пройдут сильные проливные дожди (правда, без гроз). Температура воздуха в Украине поднимется еще на пару градусов и составит в среднем по стране 28-29 градусов.
В понедельник, 22 июля осадки накроют уже не только западные, но и центральные и северные области. Они же принесут с собой небольшое, градуса на три, падение температуры воздуха. Там, где будет сухо, ожидается жара – в восточных областях до 31 градуса выше нуля, в южных регионах – до 32 градусов.
Во вторник, 23 июля дожди с грозами пройдут по всей Украине. В западных областях температура воздуха днем составит 23-25 градусов, в центре 21-25 градусов, в северных областях от 21 до 23 градусов, в восточных от 24 до 28, и на юге от 24 до 29 тепла.
В среду, 24 июля все те же грозы и дожди во всех без исключения регионах. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что накануне.



Теги: Донбасс, гроза, жара, прогноз погоды
 
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