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ЦИК не зафиксировала существенных нарушений во время выборов
21.07.2019 20:20
Системных нарушений, которые бы могли повлиять на результаты внеочередных выборов народных депутатов, пока не зафиксировано. Об этом сегодня, 21 июля, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский, передает «Укринформ».
«Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять на настоящее время на любые результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями», – сказал он.
По его словам, были некоторые нарушения, но они не влияют на ход избирательного процесса.
Конопольский заверил, что сейчас выборы проходят в штатном режиме.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, нарушение, ЦИК
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