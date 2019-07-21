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"Дождитесь медиков и спасателей". Супрун советует не вытаскивать из машины попавших в ДТП людей, жизни которых ничто не угрожает

21.07.2019 16:40
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"Дождитесь медиков и спасателей". Супрун советует не вытаскивать из машины попавших в ДТП людей, жизни которых ничто не угрожает

Если вытащить из попавшей в ДТП машины человека с травмой позвоночника, он может получить повреждение спинного мозга и даже умереть, отметила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. 
 Людей, которые попали в ДТП, не следует вытаскивать из автомобиля, если их жизни ничто не угрожает. Об этом 20 июля предупредила в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Если пострадавший дышит и его жизни ничто не угрожает, не пытайтесь достать его из автомобиля. Дождитесь медиков и спасателей. Пострадавшие в ДТП могут иметь травмы позвоночника, поэтому может существовать угроза повреждения спинного мозга и, как следствие, ухудшения состояния и даже смерти из-за остановки дыхания", – написала она.

По словам и. о. министра, "любые передвижения пострадавших должны быть оправданными".

Проверить, дышит ли попавший в ДТП, можно, поговорив с ним.

"Если пострадавший с вами разговаривает – его дыхательным путям пока ничего не угрожает. Но если пострадавший без сознания – его дыхание может быть под угрозой", – отметила Супрун. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: спасатели, ДТП, медики, Ульяна Супрун
 
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