"Дождитесь медиков и спасателей". Супрун советует не вытаскивать из машины попавших в ДТП людей, жизни которых ничто не угрожает

21.07.2019 16:40

Если вытащить из попавшей в ДТП машины человека с травмой позвоночника, он может получить повреждение спинного мозга и даже умереть, отметила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Людей, которые попали в ДТП, не следует вытаскивать из автомобиля, если их жизни ничто не угрожает. Об этом 20 июля предупредила в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



"Если пострадавший дышит и его жизни ничто не угрожает, не пытайтесь достать его из автомобиля. Дождитесь медиков и спасателей. Пострадавшие в ДТП могут иметь травмы позвоночника, поэтому может существовать угроза повреждения спинного мозга и, как следствие, ухудшения состояния и даже смерти из-за остановки дыхания", – написала она.



По словам и. о. министра, "любые передвижения пострадавших должны быть оправданными".



Проверить, дышит ли попавший в ДТП, можно, поговорив с ним.



"Если пострадавший с вами разговаривает – его дыхательным путям пока ничего не угрожает. Но если пострадавший без сознания – его дыхание может быть под угрозой", – отметила Супрун.

Источник : https://gordonua.com