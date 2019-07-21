- Накануне выборов в Раду возникла новая проблема, грядет скандал: «Абсурд», красноречивые кадры10:02
- В Украине изменили закон о военном положении: что будет теперь09:01
- Кандидаты массово выбыли из гонки накануне выборов в Раду: раскрыты неожиданные причины08:37
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением07:41
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины07:17
- "Всем наср*ть": Гвоздик сделал еще одно заявление о войне на Донбассе22:10
- Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине20:29
- Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна19:57
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
Кандидаты массово выбыли из гонки накануне выборов в Раду: раскрыты неожиданные причины
К финалу предвыборной гонки дошли далеко не все кандидаты-мажоритарщики.
Так, избирательные бюллетени «полегчали» на 136 кандидатов.
С мажоритарной гонки сошли клоны и самовыдвиженцы. Часть из них сами написали заявления о том, что снимают свою кандидатуру с выборов, регистрация других была отменена принудительно, пишет движение Чесно.
Так, избиратели не смогут проголосовать за 136 кандидатов – клонов и самовыдвиженцев.
129 человек самостоятельно написали обращение с заявлением об отказе баллотироваться, регистрация 7 человек была отменена принудительно – регистрацию трех отменили по обращению партии, еще трое нарушили требование статьи 9 закона «О выборах народных депутатов», а один кандидат в Верховную раду выдвигался сразу в нескольких мажоритарных округах.
Больше всего выбыло кандидатов в округе №92 в Киевской области (5 кандидатов), №78 — Запорожская область (3) и №36 — Днепропетровская область (4).
Также в округе №92 на Киевщине больше всего кандидатов отменили свои регистрации – это сделали пять человек.
Больше всего клонов выбыло в округе №92 и в Одессе в округе с наибольшим количеством кандидатов – №133.
В настоящее время в мажоритарных округах баллотируется в парламент Украины 3084 кандидатов.
Как сообщалось ранее, отличие парламентских выборов от президентских – это градус накала в обществе. Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политолог Александр Харебин.
По его словам, нельзя сравнивать президентские и парламентские выборы, настолько они разные по уровню накала. Играет роль и сезон, и итоги выборов президентских.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Рада, кандидаты
- В Донецкой области проводятся странные экзит-полы
- Шесть депутатов донецкого облсовета уходят в Раду
- Пройти в Раду от Донецка имеют шанс пять мажоритарных кандидатов
- Самые громкие скандалы избирательной кампании в Донецкой области
- Александр Лукьянченко рассказал об избирательных участках
- В Донецке зафиксировали "карусель"
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель» 20:55
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- Накануне выборов в Раду возникла новая проблема, грядет скандал: «Абсурд», красноречивые кадры10:02
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- В Украине изменили закон о военном положении: что будет теперь09:01
- Кандидаты массово выбыли из гонки накануне выборов в Раду: раскрыты неожиданные причины08:37
- В Германии самолет врезался в супермаркет, есть жертвы08:20
- На Сицилии проснулся вулкан Этна08:00
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением07:41
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины07:17
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности