Кандидаты массово выбыли из гонки накануне выборов в Раду: раскрыты неожиданные причины

21.07.2019 08:37

К финалу предвыборной гонки дошли далеко не все кандидаты-мажоритарщики.

Так, избирательные бюллетени «полегчали» на 136 кандидатов.

С мажоритарной гонки сошли клоны и самовыдвиженцы. Часть из них сами написали заявления о том, что снимают свою кандидатуру с выборов, регистрация других была отменена принудительно, пишет движение Чесно.

Так, избиратели не смогут проголосовать за 136 кандидатов – клонов и самовыдвиженцев.

129 человек самостоятельно написали обращение с заявлением об отказе баллотироваться, регистрация 7 человек была отменена принудительно – регистрацию трех отменили по обращению партии, еще трое нарушили требование статьи 9 закона «О выборах народных депутатов», а один кандидат в Верховную раду выдвигался сразу в нескольких мажоритарных округах.

Больше всего выбыло кандидатов в округе №92 в Киевской области (5 кандидатов), №78 — Запорожская область (3) и №36 — Днепропетровская область (4).

Также в округе №92 на Киевщине больше всего кандидатов отменили свои регистрации – это сделали пять человек.

Больше всего клонов выбыло в округе №92 и в Одессе в округе с наибольшим количеством кандидатов – №133.

В настоящее время в мажоритарных округах баллотируется в парламент Украины 3084 кандидатов.

Как сообщалось ранее, отличие парламентских выборов от президентских – это градус накала в обществе. Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политолог Александр Харебин.

По его словам, нельзя сравнивать президентские и парламентские выборы, настолько они разные по уровню накала. Играет роль и сезон, и итоги выборов президентских.

Источник : https://politeka.net