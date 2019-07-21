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«Мы опираемся только на Минские соглашения»: Пушилин опроверг слова Медведчука о «мирном плане»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин не подтвердил слова кума президента РФ и лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, что его «мирный план» по Донбассу якобы поддержали в «Л/ДНР». Об этом он заявил в интервью местным СМИ.
«Что касается разных планов, формул, то здесь нужно быть более конкретным. Мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем [главарь НВФ „ЛНР“ Леонид Пасечник — ред.] опираемся только на минские соглашения, на комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН. Все переговорные процессы происходят на Минской площадке, и никак иначе», — объяснил Пушилин.
Одновременно он отметил, что политическая сила, которую представляет Медведчук, якобы единственная в Украине, кто «последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта».
Ранее Медведчук заявил, что главари «республик» дали предварительное согласие на его «мирный план», который предусматривает предоставление ОРДЛО автономии в составе Украины.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Пушилин, Медведчук, Минские соглашения
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