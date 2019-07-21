Накануне выборов в Раду возникла новая проблема, грядет скандал: «Абсурд», красноречивые кадры

21.07.2019 10:02

Досрочные парламентские выборы в Украине еще не прошли, а скандалы начали расти один за другим.

Об одном из них рассказывает ТСН.

«Выборам любой возрасты покорны. Получали ли вы когда-то приглашение на голосование, адресованное давно умершему родственнику? Или же с именем вашего малолетнего ребенка? Несовершенство государственного реестра избирателей, которое порождает порой абсурдными ситуациями», — говорится в сообщении.

Так, в Киевской области в почтовый ящик пришло приглашение на выборы мужчине, который умер в 1980-м году. Его семья еще 15 лет назад продала данный земельный участок.

Как сообщалось ранее, в одном из городов в Житомирской области произошло ЧП, которое поставило под угрозу проведение самого процесса голосования на выборах

«Председатель комиссии говорит, что это человеческий фактор, просто по памяти поставили штамп «выбыл» не на того кандидата. 717 бюллетеней было проштамповано. Они вызвали полицию. Сегодня изготавливают новые бюллетени», — отметил наблюдатель организации Дмитрий Клименко.

В то же время представитель УИК заявил, что ситуация произошла из-за механической ошибки.

«Есть такой случай. Проблема чисто механическая, дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека и посередине трех человек была печать «выбыл». И мы внимательно до конца не дочитали это организационное письмо, поскольку всех кандидатов в депутаты там не было», — подчеркнул он.

Источник : https://politeka.net