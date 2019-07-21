Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ

21.07.2019 15:00

Россия продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной.

Так, в конце июня глава Кремля Владимир Путин дал приказ направить военную технику РФ в Ростовскую область. Она была зафиксирована в черте города Зверево, пишет Апостроф.

Подтверждают это снимки, сделанные в этим местах. На одном из них видно несколько зенитных пушек, которые стоят на специальных передвижных платформах.

«Судить о назначении военной техники на территории Ростовской области не приходится. Кроме того, ее наличие на платформах для передвижения вовсе не означает, что она направляется для военных действий на территории Украины», — пишут российские СМИ.

Пропагандисты уверяют, что военная техника может предназначаться для одной из воинских частей Ростовской области.

С 0 часов 1 минуты 21 июля на Донбассе должно было начаться «хлебное перемирие» — бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла 17 июля.

В заявлении ТКГ, обнародованном на сайте ОБСЕ 18 июля утверждается, что впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. Также предусмотрены публичные заявления высшего командования сторон о прекращении огня.

В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать «дисциплинарные меры» и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Источник : https://politeka.