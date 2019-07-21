Во многих украинских городах тарифы являются экономически необоснованными - СМИ

21.07.2019 20:40

Во многих украинских городах, как отмечает издание Вести, ссылаясь на свой источник в Жилищном союзе Украины, тарифы не имеют экономического обоснования. Из-за этого государство тратит на субсидии на 3-6 процента больше, чем было при экономически обоснованных тарифах, сообщает replyua.net.



Проблема экономически необоснованных тарифов является сегодня актуальной для многих украинских городов. Анализ цифр по 150 населенным пунктам в 4 областях страны (Житомирская, Харьковская, Полтавская и Винницкая), тарифы завышены, в среднем, на 14 процентов от нормативных значений.



Это приводит к дополнительным расходам средств госбюджета. Все дело в том, что государство тратит на субсидии на 3-6 процента больше, чем было бы при экономически обоснованных тарифах. Во многом проблема объясняется тем, что в Украине до сих пор действуют старые, еще советские нормы. На 70 процентов квартплата состоит из зарплат сотрудников коммунального предприятия. Поэтому теоретически на утверждение органам местной власти можно подавать тарифы с «мертвыми душами» - то есть, несуществующим персоналом. Например, котельная давно автоматизирована, и там работает только один человек. Однако в тариф включается зарплата пятерых сотрудников, поскольку по старым нормам в штате должно быть не менее 5 сотрудников. Читайте также - «Я не боюсь ответственности»: Вакарчук рассказал, что планирует занять пост премьер-министра.