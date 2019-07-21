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Выборы в парламент: явка избирателей шокировала

21.07.2019 22:20
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Явка по голосованию на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 16:00 из 184 округов составляет немалые 36,43%.

Всего по явке насчитывается 199 округов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия:

«Сейчас самые высокие показатели по Хмельницкой и Черниговской областям. Самый низкий показатель в Закарпатской области».

Самые активные украинцы по состоянию на 12:00 были в Луганской области — 25,37%. Стоит отметить, что результаты явки по регионам на внеочередных выборах в Раду в воскресенье, 21 июля – невероятно удивили. Потому как активностью и гражданской сознательностью, восточная часть Украины на выборах ранее особо не отличалась.

Более того, ко все тому же удивлению, наименее активно шли голосовать жители Закарпатья и Прикарпатья:

«Там явка составила 12,32% и 13,07% соответственно».

Известно, округ 94 и вовсе до сих пор не предоставлял информации о явке:

«Это Обуховский и Васильковский районы Киевской области».

Центральная избирательная комиссия сообщила о явке на уровне 35,05% по состоянию на 16:00. Для сравнения, и во втором, и в первом туре президентских выборов по состоянию на 15:00 явка составляла более 45%. Также украинцы сейчас менее активны в целом в сравнении с данным ЦИК за прошедшие годы. Так, к примеру, на внеочередных парламентских выборах в 2014 году по состоянию на 16:00 явка составляла чуть более 40%, а на очередных выборах в Раду в 2012 году — более 45%.

  Источник: https://from-ua.com 



Теги: выборы, избиратели
 
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