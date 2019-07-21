Зеленский после оглашения экзитполов срочно обратился к Вакарчуку: президент сделал неожиданное предложение

21.07.2019 21:40

Зеленский заявил, что такой возможности не исключал еще со времен кампании по выборам президента Украины. Вакарчук уже отреагировал. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде, сообщает https://www.dialog.ua/. Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа" в день парламентских выборов, 21 июля, после оглашения первых итогов голосования Национальным экзит-полом. "Это была наша инициатива. И если вы помните, наша инициатива к Вакарчуку была еще с самого начала моей президентской кампании", – сказал президент о коалиции. "Мы больше не можем настаивать. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем Вакарчука к разговору с удовольствием", – добавил он. В свою очередь, Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены.



