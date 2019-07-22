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ЦИК обработала 100% протоколов за границей: лидирует «Европейская солидарность»
22.07.2019 15:21
Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
По результатам подсчета голосов лидером является партия «Европейская солидарность», набравшая 29,55%, или 9 тыс. 649 голосов.
На втором месте расположилась партия «Слуга народа» — 28,13% избирателей, или 9 тыс. 186 голосов «за».
Партию «Голос» поддержали 19,67%, или 6 тыс. 425 избирателей.
Другие партии набрали менее 5%.
За границей действовало 102 избирательных участка. На большинстве из них победила «Европейская солидарность».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, граница, протокол, ЦИК
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