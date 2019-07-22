ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

22.07.2019 09:04

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

По результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий

Слуга народа – 43,9%

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%

Европейская солидарность – 8,9%

Батькивщина – 7,6%

Голос – 6,3%

ЦИК ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

ЦИК обработала 0,11% электронных протоколов.

Слуга народа - 40.94 %

Оппозиционная платформа – За жизнь - 5.27%

Европейская Солидарность – 7.61%

ВО Батькивщина - 13.47 ​​​​​​​​​​​​​​%

Голос - 3.57​​​​​​​%

Сила и честь - 3.42​​​​​​​%

Оппозиционный блок - 2.28​​​​​​​%

Радикальная партия Олега Ляшко – 10.48​​​​​​​​​​​​​​%

Украинская стратегия Гройсмана - 4.00%​​​​​​​

Источник : https://www.segodnya.ua