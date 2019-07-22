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ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады
На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов.
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .
В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.
По результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий
- Слуга народа – 43,9%
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%
- Европейская солидарность – 8,9%
- Батькивщина – 7,6%
- Голос – 6,3%
ЦИК ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
ЦИК обработала 0,11% электронных протоколов.
Слуга народа - 40.94 %
Оппозиционная платформа – За жизнь - 5.27%
Европейская Солидарность – 7.61%
ВО Батькивщина - 13.47 %
Голос - 3.57%
Сила и честь - 3.42%
Оппозиционный блок - 2.28%
Радикальная партия Олега Ляшко – 10.48%
Украинская стратегия Гройсмана - 4.00%
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: выборы, ЦИК, Верховная Рада
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