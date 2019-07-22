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Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
Около двух десятков действующих народных депутатов не пройдут в новый созыв Верховной Рады. Об этом сообщает на сайте ЦИК согласно подсчетам голосов, передает https://www.dialog . Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Верховную Раду является самой низкой за всю историю парламентских выборов. Так, в Раду точно не пройдет пара "еврооптимистов" Сергей Лещенко, который проиграл на 220-м округе, и Светлана Залищук, которая не сумела обогнать слугу народа на 199-м округе. Также не пройдут в Раду соратники Порошенко Александр Грановский, который хотел зайти по 169-му, Игорь Кононенко, что шел по 94-му округу. На 219-м округе проиграл выборы и Александр Третьяков. Дмитрий Андриевский лишится мандата из-за неудачи на 222-м округе. Оксана Юринец на 117-м также проиграла и не попадет снова в ВР. Владислав Голуб сдаст мандат из-за проигрыша на 197-м округе. В Раду не пройдет и скандальная Надежда Савченко, за которую проголосовало менее 20 человек на 51-м округе. Кроме того, в Раду не попадет команда "Радикальной партии" во главе с Олегом Ляшко. На 213-м округе проиграл и Борислав Береза, который теперь также сдаст мандат. Михаил и Дмитрий Добкины также не попадут в Верховную Раду девятого созыва. Татьяна Черновол проиграла схватку на 27-м избирательном округе и вылетела из Рады. На 64-м округе потерпел неудачу скандальный нардеп Сергей Пашинский. Дмитрий Ярош шел по спискам "Свободы", а она в Раду не прошла и набрала лишь около 2%.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, нардепы
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