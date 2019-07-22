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Луценко точно не будет генеральным прокурором – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не назвал имя человека, который займет должность генерального прокурора Украины, однако заверил, что Юрий Луценко на этой должности не останется.
Нынешний глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко точно не будет возглавлять ведомство в дальнейшем. Об этом 21 июля на брифинге в штабе партии "Слуга народа" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Это фамилия точно не начинается на "Лу" и не заканчивается на "ценко". Будет другая фамилия", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, может ли он назвать имя нового генпрокурора.
11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко.
18 июня глава комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от "Батьківщини" Андрей Кожемякин заявил, что в представлении на увольнение Луценко не указано ни одно из предусмотренных законодательством оснований для его отставки.
Луценко говорил, что подаст в отставку после парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля. Он считает, что Зеленский не имел права вносить представление о его увольнении.
Источник : https://gordonua.
Теги: Донбасс, Луценко, прокурор, Зеленский
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