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Местные выборы будут досрочными - у Зеленского приняли решение
У Владимира Зеленского, как отмечает издание СТРАНА.ua, сославшись на информацию от источника в Офисе президента, уже приняли решение по местным выборам - они будут внеочередными. Сейчас команда главы государства обсуждает, как правильно оформить данное решение с юридической точки зрения, сообщает replyua.net.
Владимир Зеленский уже принял решение по выборам в органы местной власти. Как и предсказывали многие политологи, они будут внеочередными. В настоящее время команда президента обсуждает, как подвести данное решение под нормы действующего законодательства. Иными словами, идет поиск юридических обоснований для объявления досрочных выборов. Вполне вероятно, что Зеленского к такому решению подтолкнули результаты парламентских выборов на одномандатных округах, где кандидаты от его политической силы уверенно победили многих представителей местных элит.
Как объяснил источник в Офисе президента журналистам издания СТРАНА.ua, у Зеленского хотят провести местные выборы как можно скорее. При этом Борис Филатов, публично предложивший президенту пойти на такой шаг, сделал это уже после того, как глава государства принял соответствующее решение. Скорее всего, мэр Днепра в данном случае просто хотел продемонстрировать, что инициатива здесь исходит от него.
Теги: Донбасс, выборы, решение, Зеленский
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