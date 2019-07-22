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Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения
Наблюдатели ОБСЕ заявляют о 75 случаях нарушения режима прекращения огня по состоянию на 16:00.
Мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет о нарушениях режима прекращения огня на Донбассе с с начала перемирия 21 июля.
Согласно отчету, миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).
Практически все нарушения режима прекращения огня (74, включая 2 взрыва) зафиксировано в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).
В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области недалеко от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
"Миссия продолжает следить за ситуацией с безопасностью", - говорится в отчете.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: перемирие, ОБСЕ, нарушения
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