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Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы

22.07.2019 19:00
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Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы

Его организм сильно реагировал на укусы.

В Черкасской области в селе Чаплинка от укуса пчелы умер 39-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Он пошел хозяйствовать на своем огороде и там его укусило насекомое.

«Мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел, – рассказала сельский председатель Чаплинки Валентина Виноградова. – После того, как они его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала ему первую помощь. На этот раз она поехала в Черкассы по делам».



Теги: Донбасс, Черкассы, укус, пчела
 
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