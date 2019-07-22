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Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы
22.07.2019 19:00
Его организм сильно реагировал на укусы.
В Черкасской области в селе Чаплинка от укуса пчелы умер 39-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Он пошел хозяйствовать на своем огороде и там его укусило насекомое.
«Мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел, – рассказала сельский председатель Чаплинки Валентина Виноградова. – После того, как они его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала ему первую помощь. На этот раз она поехала в Черкассы по делам».
Теги: Донбасс, Черкассы, укус, пчела
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