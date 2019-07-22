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Рабинович заговорил о покупке «1+1»
Скандальный украинский политик Вадим Рабинович, который является одним из лидеров прошедшей в новую Верховную Раду партии «Оппозиционна платформа – За жизнь», сообщил, что не прочь приобрести у бизнесмена Игоря Коломойского телевизионный канал «1+1». Как пишет replyua.net, с соответствующим заявлением он выступил в ходе разговора с журналистами организации Честно. Таким образом он отреагировал на вопрос о том, с кем он видит возможность создать коалицию в парламенте.
«С Коломойским. С Коломойским и каналом 1+1, вот я с ними готов идти в коалицию… Я готов купить у Коломойского назад этот канал», — сказал он, при этом напомнив, что в свое время уже владел «плюсами».
Следует отметить, что пятый президент Украины и руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал партию фронтмена «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» партнером и призвал все политические силы, прошедшие в ВР, не сотрудничать с пророссийскими партиями.
Теги: Донбасс, канал, Верховная Рада
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