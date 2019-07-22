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Садовый признал фиаско на выборах и покидает партию «Самомопощь»
Градоначальник культурной столицы Украины Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый вчера в эфире телеканала «1+1», комментируя результаты экзит-поллов, заявил о намерении покинуть руководство упомянутой политической силы, передает replyua.net. В то же время, он подчеркнул, что не намерен прекращать членство в партии, не став называть фамилию своего вероятного преемника. «Я считаю, что существует такой себе принцип демократии: если ты не смог привести свою партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя», - сказал он.
В то же время, Садовый добавил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и должность партийного лидера. «Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова», - добавил он.
К слову, еще не так давно городской голова Львова Андрей Садовый яро заявлял, что в дальнейшем не будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра.
Теги: Донбасс, выборы, партия, Самопомощь
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