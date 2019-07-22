- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Стало известно, сколько денег из бюджета получат проходные в Раду партии15:40
- ЦИК обработала 100% протоколов за границей: лидирует «Европейская солидарность»15:21
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов15:00
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- На Днепропетровщине старик всю ночь насиловал приемную внучку13:39
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Украинские власти могут ввести национальные санкции из-за выдачи на Донбассе российских паспортов – Данилюк 12:39
- Президент Зеленский анонсировал объединение трех министерств: что известно12:20
- Давид Арахамия рассказал, как можно установить мир на Донбассе12:00
Стало известно, сколько денег из бюджета получат проходные в Раду партии
Наибольшую долю получит президентская партия Слуга народа - 537 миллионов гривень каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет.
Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов. По закону "Относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств, передает Громадське.
Согласно данным национального экзит-полла, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.
Наибольшую долю получит президентская партия Слуга народа – 537 миллионов гривень каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет. Далее идут: Оппозиционная платформа – За життя – 141 млн за год; Европейская солидарность – 109; Батькивщина – 93; Голос – 77; Сила и честь – 54; Оппозиционный блок – 40; Партия Шария – 38; Радикальная партия Ляшко – 34; Украинская стратегия Гройсмана – 27; Свобода – 26.
Лишь 5 первых партий, по данным экзит-полла, преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду. Официальные результаты выборов ЦИК должны объявить до 5 августа.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, партия, Рада, деньги, бюджет
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- Выборы на передовой: Как голосовали военные на Луганщине16:22
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Стало известно, сколько денег из бюджета получат проходные в Раду партии15:40
- ЦИК обработала 100% протоколов за границей: лидирует «Европейская солидарность»15:21
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов15:00
- Определились потенциальные соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы14:43
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- На Днепропетровщине старик всю ночь насиловал приемную внучку13:39
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе