Стало известно, сколько денег из бюджета получат проходные в Раду партии

22.07.2019 15:40

Наибольшую долю получит президентская партия Слуга народа - 537 миллионов гривень каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет.

Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов. По закону "Относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств, передает Громадське.

Согласно данным национального экзит-полла, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Наибольшую долю получит президентская партия Слуга народа – 537 миллионов гривень каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет. Далее идут: Оппозиционная платформа – За життя – 141 млн за год; Европейская солидарность – 109; Батькивщина – 93; Голос – 77; Сила и честь – 54; Оппозиционный блок – 40; Партия Шария – 38; Радикальная партия Ляшко – 34; Украинская стратегия Гройсмана – 27; Свобода – 26.

Лишь 5 первых партий, по данным экзит-полла, преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду. Официальные результаты выборов ЦИК должны объявить до 5 августа.

Источник : https://korrespondent.net