Украина не была готова к внеочередным парламентским выборам - эксперт объяснил причины низкой явки избирателей

22.07.2019 11:04

Олег Пастернак объяснил в эфире телеканала ZIK причины низкой явки на парламентских выборах. По мнению политического эксперта, объясняется это в первую очередь тем, что страна была просто не готова к внеочередным выборам.



Олег Пастернак считает, что невысокая явка избирателей на парламентских выборах - это отображение украинской политической культуры. Кроме того, это стало и следствием плохо подготовленной избирательной кампании. Соответственно, низкая явка объясняется в первую очередь тем, что страна просто не была готова к внеочередным парламентским выборам. Именно это и стало определяющим фактором, если говорить о явке.



Пастернак подчеркнул, что организация последних выборов президента была гораздо лучшей. Тогда ни у кого не возникло ни претензий, ни каких-то нареканий. Однако нужно понимать, что выборы главы государства - это совсем другой масштаб голосования. На парламентских выборах порой важное значение имеет каждый голос на мажоритарном округе. Здесь вполне можно выиграть выборы, просто активизировавшись в нужный момент.

Источник :https://antikor.com