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Украинские власти могут ввести национальные санкции из-за выдачи на Донбассе российских паспортов – Данилюк

22.07.2019 12:39
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Украинские власти могут ввести национальные санкции из-за выдачи на Донбассе российских паспортов – Данилюк

Власти Украины рассматривают введение конкретных мер из-за массовой выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, что является нарушением Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк
 Украинские власти рассматривают возможность введения национальных санкций из-за паспортизации жителей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением Минских соглашений, спланированной провокацией, и мы, конечно, это так не оставим", – сказал Данилюк.

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области в упрощенном порядке. 30 апреля аналогичный паспортный центр, предназначенный для выдачи российских паспортов в упрощенном порядке жителям оккупированных районов Донецкой области, открылся в Неклиновском районе Ростовской области.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. США и ЕС также осудили решение Путина. 
Источник : https://gordonua. 



Теги: Донбасс, паспорт, санкции, власти
 
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