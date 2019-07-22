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В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой

22.07.2019 21:00
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В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой

В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве.

По Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

По данным УкрГидрометцентра, 22 июля в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

В связи с этим, в ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве.

Источник :https://www.segodnya 



Теги: Донбасс, костер, лес
 
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