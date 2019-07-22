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В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой
22.07.2019 21:00
В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве.
По Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным УкрГидрометцентра, 22 июля в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В связи с этим, в ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве.
Источник :https://www.segodnya
Теги: Донбасс, костер, лес
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