В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой

22.07.2019 21:00

В ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве.

По Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным УкрГидрометцентра, 22 июля в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Киевской области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В связи с этим, в ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах, а также на сухой траве.

Источник :https://www.segodnya