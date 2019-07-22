- В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа21:20
- В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой21:00
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду 20:41
- Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта19:24
- Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы19:00
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали18:40
- В Украине резко подорожал интернет для населения. На очереди - ТВ17:44
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности17:20
- Сколько стоили украинцам выборы в Раду — названа цифра17:03
- Садовый признал фиаско на выборах и покидает партию «Самомопощь»16:40
В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа
Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра.
В Голопристанском районе Херсонской области две женщины подрались из-за мужчины. Одна из участниц драки получила ножевое ранение. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В Голопристанское отделения полиции позвонила жительница одного из сел. Она сообщила, что у канала происходит драка между двумя женщинами.
На месте происшествия правоохранители обнаружили 28-летнюю потерпевшую, у нее было проникающее ножевое ранение грудной клетки. Ее госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.
Злоумышленницей оказалась 53-летняя женщина. Свои действия она объяснила тем, что раненная гуляла с ее мужем и пыталась разрушить их семью. Когда разговоры с мужем ни к чему не привели, женщина решила поговорить с соперницей, назначив ей встречу. Но мирной беседы не получилось, началась драка, в результате которой преданная женщина ударила любовницу мужа ножом.
Сейчас злоумышленница задержана. Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра.
Открытое уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Источник : https://korrespondent
Теги: Донбасс, жена, любовница, Херсонская область
- Президент Франции запутался в своих леди (ФОТО)
- Марат Башаров бросил любовницу ради бывшей жены
- Марина Порошенко устроила сбор денег в день рождения супруга (ВИДЕО)
- Донецкий адвокат, который напал на жену Турчинова, проведет в тюрьме восемь лет
- Жена Саакашвили с шипами вместо роз отмечает 20-летие свадьбы (ФОТО)
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Выборы на передовой: Как голосовали военные на Луганщине16:22
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа21:20
- В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой21:00
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду 20:41
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания20:00
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта19:24
- Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы19:00
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали18:40
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых 18:20
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде