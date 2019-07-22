В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа

22.07.2019 21:20

Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра.

В Голопристанском районе Херсонской области две женщины подрались из-за мужчины. Одна из участниц драки получила ножевое ранение. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Голопристанское отделения полиции позвонила жительница одного из сел. Она сообщила, что у канала происходит драка между двумя женщинами.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 28-летнюю потерпевшую, у нее было проникающее ножевое ранение грудной клетки. Ее госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

Злоумышленницей оказалась 53-летняя женщина. Свои действия она объяснила тем, что раненная гуляла с ее мужем и пыталась разрушить их семью. Когда разговоры с мужем ни к чему не привели, женщина решила поговорить с соперницей, назначив ей встречу. Но мирной беседы не получилось, началась драка, в результате которой преданная женщина ударила любовницу мужа ножом.

Сейчас злоумышленница задержана. Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра.

Открытое уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Источник : https://korrespondent