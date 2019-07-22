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Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
22.07.2019 15:00
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 65,20% протоколов голосования на досрочных выборах в украинский парламент.
Об этом говорится на сайте ЦИК.
По данным, обнародованным ЦИК, голоса распределились следующим образом:
За партию «Слуга народа» проголосовали 42, 57% украинцев.
«Оппозиционная платформа — За життя» набрала 13,03%,
«Европейская солидарность» — 8.48%,
«Батькивщина» — 8.01%,
Партия «Голос» — 6,26%
Остальные партии не преодолели 5% барьер.
Источник :https://donpress.
Теги: Донбасс, выборы, протокол, ЦИК
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