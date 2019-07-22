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Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов

22.07.2019 15:00
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Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 65,20% протоколов голосования на досрочных выборах в украинский парламент.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

По данным, обнародованным ЦИК, голоса распределились следующим образом:

За партию «Слуга народа» проголосовали 42, 57% украинцев.

«Оппозиционная платформа — За життя» набрала 13,03%,

«Европейская солидарность» — 8.48%,

«Батькивщина» — 8.01%,

Партия «Голос» — 6,26%

Остальные партии не преодолели 5% барьер.

Источник :https://donpress. 



Теги: Донбасс, выборы, протокол, ЦИК
 
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