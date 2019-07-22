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Зеленский подписал указ о развитии Карпат

22.07.2019 22:01
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Зеленский подписал указ о развитии Карпат

Украинский президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 годы. 
 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат", сообщает 22 июля пресс-служба главы государства.

"Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат", – сказано в сообщении.

Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 годы.

Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, Карпаты, указ, развитие, Зеленский
 
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