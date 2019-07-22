Зеленский подписал указ о развитии Карпат

22.07.2019 22:01

Украинский президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат", сообщает 22 июля пресс-служба главы государства.



"Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат", – сказано в сообщении.



Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 годы.



Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.



Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Источник : https://gordonua.com