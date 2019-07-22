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Зеленский подписал указ о развитии Карпат
Украинский президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 годы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат", сообщает 22 июля пресс-служба главы государства.
"Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат", – сказано в сообщении.
Зеленский обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития Карпат на 2020 – 2022 годы.
Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, Карпаты, указ, развитие, Зеленский
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