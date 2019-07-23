Что стало главной сенсацией выборов в Верховную Раду и почему в Украине такого еще не было

23.07.2019 08:52

Успех президентской партии «Слуга народа» на парламентских выборах по партийным спискам не стал сенсацией. Все рейтинги за последний месяц колебались между 50% и 40%.

После ожидаемого проседания популярности Владимира Зеленского и его политической силы, президент срочно прервал работу по своим ключевым задачам и отправился в тур по регионам спасать ситуацию. Громкие увольнения местных чиновников, обвинения на грани хамства под телекамеры принесли результат – падение остановилось, и рейтинг даже вырос до 44%. Народу нравятся публичные порки и казни бояр. Правда, это действует не слишком долго и от каждого повторения эффект снижается. Но тут как раз и требовался всего один раз перед выборами. По партийным спискам партия «Слуга народа» взяла все, что хотела. Сенсация ждала на мажоритарных округах. Действительно, такой разгромной победы бренда «Депутат – слуга народа» над известными местными политиками никто не ожидал. То есть на статус представителя популярного президента отводили определенный процент поддержки по умолчанию, но масштабы просто поражают. Понятно, что при столкновении известных кандидатов представитель «Слуги народа» обоснованно мог рассчитывать на победу, но ведь побеждали с разгромным счетом и тогда, когда масштабы были несопоставимы. В борьбе проиграли, казалось бы, незыблемые фигуры типа Богуслаева или Кивалова. Мэр Ирпеня Карплюк тоже совершенно неожиданно уступил Горобцу, которого едва ли кто-то знал на округе до этих выборов. При всей известности «своих» кандидатов, мощных сетках агитаторов и серьезнейших финансовых ресурсах «старые» проигрывали с разгромным счетом. Все округа Киева взяли представители новой команды. Некоторым разнообразием может похвастаться только Львовская область и Донбасс. Хотя в последнем регионе по слухам представители «СН» просто отдали (наверное, бесплатно?) округа традиционным «хозяевам» Донбасса. Слухи слухами, но президентская партия действительно выставила в Донецкой и Луганской областях откровенно слабых кандидатов, просто уступив дорогу местным феодалам. За исключением Сергея Сивохо, но и он в результате проиграл. Из забавного –кандидат по мажоритарному округу Надежда Савченко набрала целых восемь голосов. Партия Саакашвили – 0,4%. Что прекрасно характеризует не медийный, а реальный уровень поддержки этих раскрученных политиков. В Закарпатье отстоял свое депутатство Балога – должны же оставаться в нашем меняющемся мире хоть какие-то фундаментальные ценности. Итак, что мы имеем по факту? По факту мы имеем шанс на очень большие и быстрые перемены. Но не факт, что к лучшему. Впервые за историю Украины в Верховной Раде однопартийное большинство. Такое было при КПСС и то они «неустанно крепили союз коммунистов и беспартийных». И даже во времена Януковича с тотальной докупкой «тушек» Партия регионов была вынуждена идти на коалицию с социалистами и коммунистами. Теперь «Слуге народа» для принятия решений не нужен никто. В президентской партии по итогам выборов рассчитывают на 255 мест в парламенте. Большинство по умолчанию. А для изменений в Конституцию можно привлечь ситуативных партнеров. Для внесения проукраинских изменений – Голос, Батькивщина и ЕС в любых комбинациях. Для уступок Кремлю – плечо охотно подставит ОПЗЖ. Нехватку докупят мажоритарщиками. Если кто-то хочет порассуждать о риске диктатуры, то не стоит терять время. В одних руках фактически сосредоточена вся власть – президентское кресло, монопольное большинство в Верховной Раде, Кабмин и все силовые структуры. По факту диктатура так и выглядит – вся власть в одних руках. Она может быть жестокой или мягкой, но слово подходит идеально. Конечно, это очень большие возможности для реформ – можно принимать любые решения, ни на кого не оглядываясь. Но и риск просто безумный – нет критичности, нет системы сдержек и противовесов. Монополия в бизнесе ведет к низкому качеству услуг и неадекватным ценам. Монополия в политике… ну, мы сами скоро все увидим. Единственный сдерживающий фактор – такой громадный кредит доверия (а это именно кредит, а не заслуженный результат) влечет за собой такую же огромную ответственность. За все, происходящее в стране. Спихнуть будет не на кого. Разве что для разделения ответственности Зеленский уговорит Вакарчука с «Голосом» присоединиться к коалиции. Такие разговоры в окружении президента уже идут. Именно так выглядит ситуация на сегодняшний момент по факту. Остальное – прогнозы и ненужные детали. Так что тут интересными являются всего два момента, которые проходят именно в качестве прогнозов. Первый – что ждет страну. Очевидно, что мы вступаем в период турбулентности, и перемен будет много. Не факт, что к лучшему, но скучно не будет – это можно гарантировать. Просто потому что такой ошеломительный результат не является следствием всенародной любви к Зеленскому и невероятного доверия. Есть сумасшедший запрос общества на перемены, а Порошенко с лозунгом «жити по-новому» этот запрос удовлетворить не смог. Посмотрим, получится ли у Зеленского со всей полнотой власти. Закон маятника никто не отменял и от любви народной до криков «распни его» по-прежнему всего один шаг, длинной в полгода или год. Второй важный момент – при всем кредите народного доверия у команды Зеленского все-таки есть ограничения по свободе маневра. Эти флажки расставляют МВФ и другие кредиторы, а также влиятельные западные партнеры Украины. Просто потому что без них мы не удерживаем ситуацию, ни в экономике, ни во внешней политике. Все это знают и не стесняются выставлять свои условия. В том числе и по фамилии премьер-министра и министра финансов. А с кем вы думали Зеленский, по его же словам «уже сейчас ведет консультации». А чтобы закончить на оптимистичной ноте рискну предположить, что мы в любом случае выигрываем. Если упавшую к нему в руки невероятную власть Зеленский использует для резких, нужных и непопулярных реформ – через пять лет мы будем жить в совершенно другой стране. Если его команда будет просто пилить и туго набивать защечные мешочки – их снесут, возможно, досрочно, а мы получим мощную прививку от наивности и популизма. Главное, чтобы с этими резкими маневрами за пять лет не потерять само государство Украина. Но в наших руках остается фактор улицы, да и помогать армии украинцы умеют какое-то время и без помощи государства.

Источник: dialog.ua