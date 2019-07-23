ЦИК подсчитала более 92% голосов. ВИДЕО

23.07.2019 07:49

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 92,18% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома, передает apostrophe.ua.

По состоянию на 06:50 23 июля подсчитано уже 92,18% голосов.

Так, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" - 43,11%.

Следующие проходные партии расположились таким образом:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02%;

"Европейская солидарность" - 8,17%;

ВО "Батьківщина" - 8,15%;

"Голос" - 5,88%.

Онлайн табло ЦИК

Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.