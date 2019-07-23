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ЦИК подсчитала более 92% голосов. ВИДЕО
23.07.2019 07:49
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 92,18% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома, передает apostrophe.ua.
По состоянию на 06:50 23 июля подсчитано уже 92,18% голосов.
Так, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" - 43,11%.
Следующие проходные партии расположились таким образом:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02%;
"Европейская солидарность" - 8,17%;
ВО "Батьківщина" - 8,15%;
"Голос" - 5,88%.
Онлайн табло ЦИК
Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, протокол, ЦИК, избирательная комиссия, Верховная Рада
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