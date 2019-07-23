- Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей11:51
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Пенсионерам приготовили сюрприз: что изменится10:19
- Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады10:05
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- «Голосование надежды»: Реакция России на выборы в Верховную Раду09:13
- «Украина войдет в состав России»: Жириновский предрек судьбу Зеленского09:10
- Что стало главной сенсацией выборов в Верховную Раду и почему в Украине такого еще не было08:52
- ЦИК подсчитала более 92% голосов. ВИДЕО07:49
- На должность министра обороны претендует неожиданная кандидатура: эксперт назвал, кто может заменить Полторака07:30
Енергоефективність у кредит. Що варто знати?
Уже п’ять років українці можуть взяти «теплий кредит», щоб підвищити енергоефективність своїх осель. Проект, який почався як пілотний у 2014 році, не лише довів життєздатність, а й дав поштовх для появи Фонду енергоефективності. Як працюють «теплі кредити», для чого призначений Фонд енергоефективності, з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.
Для приватного сектору та ОСББ
«Теплі кредити» – це фінансова допомога, яку надає держава власникам приватних будинків, Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та житловим кооперативам на покращення енергоефективності оселі. За даними Держенергоефективності, за п’ять років 620 тисяч родин інвестували майже 8 млрд грн в енергоощадні засоби й технології. При цьому 2,5 млрд грн їм відшкодував уряд за програмою «Теплі кредити».
Програма охоплює придбання твердопаливних котлів, сонячних панелей, теплоізоляційних матеріалів, металопластикових вікон і дверей, теплових насосів, сонячних колекторів тощо. Обсяг відшкодування відрізняється для фізичних та юридичних осіб і залежить від обраних енергоощадних засобів. Крім того, якщо позичальник користується субсидією, то відсоток повернутих державою коштів збільшується.
Наприклад, якщо сім’я бере «теплий кредит» на придбання негазових/неелектричних котлів, то уряд відшкодовує 20% суми позики (але не більше ніж 12 тис. грн). Власникам приватних будинків повертається 35% від «теплого кредиту» на енергоощадні матеріали (не більше 14 тис. грн). Щодо ОСББ, то уряд відшкодовує 40% суми кредиту на загальнобудинкові заходи, але не більше ніж 14 тис. грн на одну квартиру.
Видають позики 4 державні банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Наразі усі вони вичерпали ліміт кредитування на 2019 рік, але програма триватиме далі у 2020 році. У цьому запевнив Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
«Ні, програма не припинить роботу. Моя позиція проста: чим більше програм працюватиме в Україні на енергоефективність, тим краще», – заявив Зубко.
Перевага «теплого кредиту», за словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука в тому, що ним можуть скористатись не лише ОСББ, а й власники квартир і приватних будинків. Більше того, за 5 років завдяки конкуренції між банками відсоткова ставка знизилась – тепер це 17-18%. У деяких регіонах відсотки за «теплим кредитом» допомагає сплачувати місцева влада. Дізнатись про деталі програми та місцеву підтримку можна на сайті Держенергоефективності (saee.gov.ua).
Для комплексного утеплення
Наприкінці березня уряд за підтримки Німеччини та ЄС започаткував ще одну програму із підвищення енергозбереження будинків – Фонд енергоефективності. Відмінність цієї програми від «теплих кредитів» у тому, що вона спрямована на ОСББ і фінансуватиме комплексні заходи з утеплення.
Пілотними учасника програми стали 15 ОСББ із різних регіонів країни, зокрема, це домоволодіння у Львові, Рівному, Луцьку, Херсоні, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Вони вже провели енергоаудит й уклали договори із Фондом.
«Нова програма призначена, щоб енергоефективність впровадили більш комплексно. У цьому проекті спочатку робиться аудит до робіт, потім ще один аудит – наприкінці роботи. Все підраховується, і аудит обов’язковий, чого в «теплих кредитах» не було потрібно», – пояснила керівниця програми IFC «Енергоефективність в Україні» Май Нгуєн.
За її прогнозом, у найближчі 5 років гранти отримають близько 6 тисяч багатоквартирних будинків. Загальна сума фінансування сягне 265 млн доларів. Фонд покриватиме витрати на енергоаудит, проектну документацію, матеріали, обладнання і вартість робіт у відсотках відповідно до грантового пакету.
Наразі Фонд пропонує два варіанти: «Легкий» і «Комплексний». Перший передбачає організацію індивідуальних теплових пунктів і сягає близько 1 млн грн. Експерти прогнозують, що витрати за цим пакетом окупляться через рік.
Другий варіант включає модернізацію інженерних систем будинку, а також теплоізоляцію стін, даху, горища і підвалу. Такий пакет коштуватиме близько 5 млн грн, що означає до 50% компенсації. Термін окупності – 5 років.
Детальну інформацію про Фонд можна знайти на сайті eefund.org.ua. Повноцінно уряд планує запустити програму у вересні цього року. Тож у співвласників багатоквартирних будинків є достатньо часу, щоб підготуватись до участі.
Альтернативою «теплим кредитам» і Фонду енергоефективності є програма IQ-Еnergy, яку фінансує ЄБРР, а також понад сотню муніципальних програм, що повертають від 10% до 30% витрат на енергоощадні заходи.
За словами експертів, мета всіх енергоефективних фінансових ініціатив – стимулювати власників будинків до економного споживання енергії. Адже термомодернізація дозволяє економити від 20% до 70% енергії, що означає вдвічі і навіть утричі дешевші комунальні платежі для власників осель й збереження ресурсів для уряду. Тож у результаті виграють і держава, і громадяни.
Теги: Донбасс, кредит, энергосберегающие технологии
- На вопросы отвечает юрист. Часть 78
- Житель Донбасса по поддельным документам получил пять миллионов гривен кредита
- Жертвы банков приговорили гривню
- Получают кредиты по чужим паспортам
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса
- МВФ изменил правила для Украины, чем очень "озадачил" Кремль
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Выборы на передовой: Как голосовали военные на Луганщине16:22
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей11:51
- Соловьева сенсационно разоблачили: как пропагандист Путина оказался резидентом НАТО. ВИДЕО10:54
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Пенсионерам приготовили сюрприз: что изменится10:19
- Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады10:05
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- «Голосование надежды»: Реакция России на выборы в Верховную Раду09:13
- «Украина войдет в состав России»: Жириновский предрек судьбу Зеленского09:10
- Что стало главной сенсацией выборов в Верховную Раду и почему в Украине такого еще не было08:52
- Гороскоп на 23 июля: Тельцы будут слабохарактерными, а Стрельцов ждут искушения08:28
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания