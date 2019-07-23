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Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента
В Украине активно говорят о том, кто займет второе по значимости кресло - премьер-министра. В штабе президента Владимира Зеленского заявили, что Запад дал свой список претендентов.
"Запад дал нам свой список. Не скажу, что у нас все кандидатуры совпали, но это точно будет кто-то из этой демократической тусовки. Нам наконец-то нужен премьер-технократ", - прокомментировал "Апострофу" источник в штабе Зеленского.
В штабах партий Зеленского и Вакарчука, которые, вероятней всего, придут к совместному коалиционному решению, сейчас чаще всего звучит фамилия Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ). Неоднократно называлась также фамилия секретаря СНБО Александра Данилюка. Но тот уже заявил, что пока не видит свое будущее на этой должности - возможно по тому, что он не очень-то соответствует всем тем требованиям, которые публично озвучил Зеленский.
По словам собеседника, близкого к финансовому сектору Украины и лично знакомого с Рашкованом, его сильными сторонами являются "умение чувствовать конъюнктуру и меняющиеся обстоятельства".
"Он убежденный сторонник реформ и пока работал в НБУ, был готов защищать их любой ценой", - сказал собеседник издания. Также, по его словам, в пользу кандидатуры Рашкована на пост премьера говорит то, что он знает МВФ, что называется, изнутри, и, учитывая, что Украине, скорее всего, придется продолжать длительное сотрудничество с фондом, "такое назначение на должность выглядело бы вполне логичным".
При этом источник считает, что Рашковану может быть сложно существовать в условиях украинской политики. Кроме того, у него нет большого опыта работы в реальном секторе экономики.
Финансовый эксперт Алексей Кущ, в свою очередь, считает, что Владислав Рашкован на должности премьер-министра будет "не на своем месте".
"Есть два основных видения фигуры главы правительства. Первое - это политическая фигура, которая, по идее, является консолидирующей в коалиции. Второй концепт – это технократ, имеющий команду профессионалов, которые под эгидой сильного политического лидера проводят достаточно длительные, системные структурные реформы", - сказал Кущ, отметив, что по факту Рашкован не является ни тем, ни другим.
"Владислав Рашкован позиционируется, прежде всего, как технократ, но вряд ли у него будет своя команда", - соглашается специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.
По его словам, есть большой риск того, что правительство будет сформировано из людей олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова. Поэтому такой Кабмин не сможет заниматься реформами.
"Это такой демонстративный ход, когда есть премьер, но у него не будет реальных полномочий", - пояснил Фурса.
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, Зеленский
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