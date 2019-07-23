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"Укрзализныця" готовит повышение штрафов для "зайцев" почти в 30 раз

23.07.2019 16:53
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"Укрзализныця" готовит повышение штрафов для "зайцев" почти в 30 раз

Компания “Укрзализныця” готовит к подаче в Верховную Раду проект мер, среди которых - повышение штрафов за безбилетный проезд.

Об этом заявил глава филиалакомпании "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий, передает ЦТС.

Штрафы планируется повысить с нынешних 110 грн до 3000 грн. Такие меры призваны повысить уровень оплаты проезда в пригородных поездах.

"Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - "Укрзализныця". Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо", - сказал он.

Кроме того, по словам Веприцкого, железной дороге необходимо озаботиться турникетами, ограждениями и зонами ожидания внутри станций.



Теги: Украина, Донбасс, билет, штраф, Укрзализниця, проезд, электричка, повышение, Верховная Рада
 
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