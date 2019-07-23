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На должность министра обороны претендует неожиданная кандидатура: эксперт назвал, кто может заменить Полторака

23.07.2019 07:30
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На должность министра обороны претендует неожиданная кандидатура: эксперт назвал, кто может заменить Полторака

Один из ключевых постов в Украине может занять представитель военного концерна "Укроборонпром". Такое заявление в эфире "Обозревателя" сделал военный эксперт Игорь Козий.

По его словам, после выборов в ВР ситуация может измениться, и новым министром обороны может стать один из представителей "Укроборонпрома", сообщает "Диалог.UA".

По утверждению эксперта, он "на 90% знает", кто будет министром обороны и заместителем министра обороны. "Не удивлюсь абсолютно, если этот человек придет на должность из "Укроборонпрома" – наблюдательного совета или другой инстанции. Ищите там", – намекнул Козий. В тоже время относительно главы Наблюдательного совета концерна Абромавичуса, эксперт информации не дал. Он не стал отвечать на вопрос, насколько велика вероятность именно его назначения. "Я этого не говорил. Это ваше предположение", - ответил Козий.



Теги: Украина, Донбасс, назначение, министр обороны, Укроборонпром, Полторак
 
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