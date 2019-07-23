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Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей

23.07.2019 11:51
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Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей

Бывший следователь по особо важным делам ГПУ Галина Климович призвала президента Владимира Зеленского провести перепись населения Украины. Об этом она написала в Фейсбуке.
Климович отметила: "Первое, что нужно сделать новой власти - это срочно назначить перепись населения. Вполне вероятно, что это не низкая явка "ленивых" избирателей в летний период, а их физическое отсутствие. Зная реальное положение дел с населением в стране, можно формировать реальный Государственный бюджет и правдиво решать все жизнеобеспечивающие проблемы людей.
Понимает ли нынешняя "зеленая" команда, что демография - это не только наука о составе и движении населения, но и фактор, который прямо и непосредственно влияет на развитие и безопасность государства?
Сколько нас осталось? Которые мы по возрасту, полу и образованию? Сколько нас трудоспособных? Какой наш трудовой потенциал?
Ответы на эти вопросы, как и проблемы демографического развития, должны стать первоочередной задачей для власти, которая заботится об интересах государства".



Теги: Донбасс, выборы, перепись населения, избиратели
 
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