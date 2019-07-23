Пенсионерам приготовили сюрприз: что изменится

23.07.2019 10:19

Во Львовском городском совете просят всех горожан, кто имеет льготу на проезд, зарегистрироваться в Едином реестре до сентября-октября.

Ведь, когда заработает е-билет, удостоверение перестанут предоставлять право льготного проезда. На сегодня право льготного проезда имеют 26 категорий.

Также во Львове определены две дополнительно — это пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы. Об этом пишет from-ua.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, во Львове продолжается процесс внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте (е-билет). С осени этого года начнет работать Центр обслуживания пассажиров, который будет выдавать льготные карточки для лиц, имеющих право льготного (бесплатного) проезда.

Для получения такой карты необходимо чтобы льготник был зарегистрирован в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготу. Итак, всех лиц, имеющих право бесплатного проезда и не является зарегистрированы в Едином реестре, просят обратиться в отдел соцзащиты для регистрации. Ведь, когда заработает е-билет, удостоверение перестанут предоставлять право льготного проезда. На сегодня право льготного проезда имеют 26 категорий. Также во Львове определены две дополнительно — это пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы.

Уже в этом году начнется монтаж оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте (е-билет). Когда система заработает полностью для пассажиров, имеющих право льготного (бесплатного) проезда, уже недостаточно будет только удостоверение. Нужно будет зарегистрировать свою поездку. Для этого льготникам бесплатно выдавать персональную транспортную карту, которую нужно будет при каждой поездке прикладывать к специальному считывателю — валидатора, которые будут размещены возле всех входных дверей в трамваях, троллейбусах и автобусах.

С осени этого года заработает Центр обслуживания пассажиров, где можно будет получить льготную карточку. Однако, чтобы ее получить, необходимо, чтобы информация о льготника была в Едином реестре льготных человек. Поэтому, тем лицам, которые имеют право на льготный проезд, но не является внесены в Единый реестр, нужно обратиться в отделы соцзащиты.