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"Последние выборы в истории", - Жириновский сделал очередной бредовый прогноз по Украине

23.07.2019 15:09
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"Последние выборы в истории", - Жириновский сделал очередной бредовый прогноз по Украине

Жириновский после выборов в Верховную Раду вновь заговорил "о ликвидации и разделе Украины".

Об этом он написал в своем блоге, передает "Диалог.UA".

Ранее Жириновский предрек войну с Украиной и рассказал, где остановятся российские танки. Так, он подчеркнул, что в случае "продолжения антироссийской политики в Украине Россия возьмется за ее раздел и ликвидацию". Жириновский утверждает, что выборы, проведенные страной в воскресенье, 21 июля, будут последними в истории Украины. Политик уверяет, что скоро Украины не будет существовать.



Теги: Украина, Донбасс, выборы, мир, прогноз, ликвидация, разделение, Верховная Рада, танки, Жириновский
 
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