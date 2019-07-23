Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам

23.07.2019 22:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам

В Госдуме РФ в окончательном чтении был принят законопроект об упрощении предоставления разрешений на пребывание в стране и получения вида на жительство для отдельных категорий иностранцев, в том числе, граждан Украины.

В Госдуму проект попал из правительства РФ. Согласно ему, разрешение на проживание в России "может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ".

Также документ упрощает выдачу разрешений на проживание в РФ лицам, которые являются "участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ", также специалистам высокой квалификации и членам их семей.

Согласно закону, рассматривать заявку о выдаче разрешения будут максимум 4 месяца.

"В законе указаны те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой", - прокомментировал закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить все находящиеся в России украинцы, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей.



Теги: Россия, Донбасс, украинцы, вид на жительство, Госдума, беженцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх