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Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду
23.07.2019 19:52
Социальные сети взорвала совместная фотография президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Богдана.
Снимок был размещен Богданом на его странице в социальной сети с подписью: "Сделали их еще раз", передает dialog.ua.
Фотография быстро набрала несколько тысяч лайков (6 300) и репостов (5400).
Большинство пользователей выказывают поддержку команде президента на фоне оглушительной победы на выборах в Верховную Раду, однако многие и критикуют.
Теги: Донбасс, выборы, фото, Верховная Рада, соцсети, Зеленский
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