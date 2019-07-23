Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду

23.07.2019 19:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду

Социальные сети взорвала совместная фотография президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Богдана.

Снимок был размещен Богданом на его странице в социальной сети с подписью: "Сделали их еще раз", передает dialog.ua.

Фотография быстро набрала несколько тысяч лайков (6 300) и репостов (5400).

Большинство пользователей выказывают поддержку команде президента на фоне оглушительной победы на выборах в Верховную Раду, однако многие и критикуют.



Теги: Донбасс, выборы, фото, Верховная Рада, соцсети, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх