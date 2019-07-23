- "У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну 19:10
- Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента18:25
- Украинские компании-кинопрокатчики работают на Россию – крупное дело СБУ17:50
- "Укрзализныця" готовит повышение штрафов для "зайцев" почти в 30 раз16:53
- Дело Шеремета: Зеленский слушает силовиков о расследовании убийства15:32
- "Последние выборы в истории", - Жириновский сделал очередной бредовый прогноз по Украине15:09
- Возмещение за аннексию Крыма: суд разрешил Ощадбанку взыскать с России миллиард долларов14:09
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля13:29
- Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей11:51
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
"У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну
Український експерт Максим Ялі загнав у кут депутата нелегітимної Держдуми Костянтина Затуліна незручним питанням про вторгнення Росії на Донбас.
Це сталося в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" Першого каналу. Зокрема, Ялі впіймав російського депутата на необачній обмовці в одному з інтерв'ю, якою той визнав причетність країни-агресора до війни в Україні, пише Обозреватель.
"Пане Затулін, у вас громадянство "ДНР" чи Російської Федерації?" – звернувся український гість ефіру до Затуліна.
Той помітно знітився після таких слів і запитав у Ялі, навіщо він ставить таке дурне питання.
"Пояснюю: в інтерв'ю 5 вересня 2018 року ви сказали: "Ми зробили одну грубу помилку – ми зупинилися і не взяли Маріуполь". "Ми" – це хто?" – запитав українець в одіозного депутата Держдуми.
Після цього Затулін розгубився ще більше і почав сумбурно виправдовуватись за фразу, яка кинула тінь на Росію з її окупаційними діями на сході України.
"Я не сказав "ми". Я і зараз вважаю, що з нашого боку було нерозумно діяти на "ополчення" Донбасу, потім "Л/ДНР" з тим, щоб вони зупинили наступ в Маріуполі", – нервово відповів путінський політик.
Цю ситуацію Ялі із сарказмом прокоментував на своїй сторінці у Facebook, звернувши увагу на те, що його слова сильно зачепили скандального Затуліна.
"Тролінг – наше все! Питаю депутата Держдуми Затуліна, чи не "ДиНиРівське у нього громадянство. Давненько так не підгорало у Затуліна і Шейніна", – написав експерт.
Теги: Донбасс, депутат, украинец, Госдума, ДНР
- "Окно возможностей схлопывается..." - депутат российской Думы рассказал о захвате Мариуполя
- Журналист: Деньги, которые получит Зеленский, возможно пойдут и на «преступную операцию» против «ДНР и ЛНР»
- Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Донецк
- В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли
- Депутат Госдумы РФ пообещал жителям "ДНР" российские паспорта
- "В следующем году российская элита вынесет Путина вперед ногами", – депутат Госдумы РФ
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
- Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами16:08
- Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы15:51
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- "У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну 19:10
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента18:25
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Украинские компании-кинопрокатчики работают на Россию – крупное дело СБУ17:50
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Укрзализныця" готовит повышение штрафов для "зайцев" почти в 30 раз16:53
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания