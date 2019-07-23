Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады

23.07.2019 10:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады

Пятый номер в списке Слуги народа Галина Янченко заявила, что политсила в новом созыве Верховной Рады в числе первых решений планирует снятие депутатской неприкосновенности.
Об этом сообщает from-ua.
По ее словам, Слуга народа готова сотрудничать с другими силами, в том числе для внесения изменений в Конституцию.
«Прежде, о чем стоит говорить и о чем стоит упомянуть в этом контексте, это снятие депутатской неприкосновенности», — сказала Янченко.
Янченко подчеркнула, что есть политическая воля, чтобы ограничить иммунитет депутатов.
«И мы искренне надеемся, что в парламенте будут и другие политические силы, которые готовы выполнить это обещание, которое украинцы заждались уже за 28 лет», — добавила она.



Теги: Украина, Донбасс, депутатская неприкосновенность, решение, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх