Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады

23.07.2019 10:05

Пятый номер в списке Слуги народа Галина Янченко заявила, что политсила в новом созыве Верховной Рады в числе первых решений планирует снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает from-ua.

По ее словам, Слуга народа готова сотрудничать с другими силами, в том числе для внесения изменений в Конституцию.

«Прежде, о чем стоит говорить и о чем стоит упомянуть в этом контексте, это снятие депутатской неприкосновенности», — сказала Янченко.

Янченко подчеркнула, что есть политическая воля, чтобы ограничить иммунитет депутатов.

«И мы искренне надеемся, что в парламенте будут и другие политические силы, которые готовы выполнить это обещание, которое украинцы заждались уже за 28 лет», — добавила она.