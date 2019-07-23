Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера

23.07.2019 09:32

Пост премьер-министра требует знания ситуации и каких-то минимальных экономических и политических навыков. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский предприниматель, политический деятель, либертарианец, народный депутат Украины III созыва, лидер политической партии 5.10 Геннадий Балашов.

По словам нашего собеседника, на данном этапе не стоит воспринимать всерьез заявления партии «Голос» о том, что Святослав Вакарчук может стать кандидатом на пост премьер-министра Украины.

«Во-первых, пост премьер-министра требует знания ситуации и каких-то минимальных экономических и политических навыков. Во-вторых, пост премьер-министра обязательно согласовывается с международными финансовыми донорами - кому они согласятся доверить свои деньги. Ну и сам Вакарчук уже заявил, что даже депутатство не остановит его в пении. А теперь представьте себе: ладно, поющий депутат, так и будут объявлять на концертах: сейчас перед вами будет петь народный депутат Украины, лидер фракции «Голос» Вакарчук. И это так во всех городах, и за рубежом, где у него уже намечены туры, и они очень дорогие, вряд ли он их бросит, потому что контракты уже заключены на год, а то и на два. А в случае премьерства как будут объявлять? Перед вами сейчас выступит премьер-министр Украины Святослав Вакарчук с песней «Я не здамся без бою?..», - отмечает политик.

Таким образом, по словам эксперта, стоит обращать внимание на то, какие кандидатуры на пост премьер-министра обсуждаются всерьез.

«А всерьез обсуждается ненавистный всем Коболев, а также протеже Гонтаревой, который сейчас работает представителем ООН. Я думаю, именно поэтому Зеленский сказал, что премьером будет, наверное, экономист, доселе никому не известный, не замазанный ни в одной партии. И вот, по сути, в эту нишу должен встрять кто-то из представительства МВФ в Украине, Владислав Рашкован, например», - отмечает политик.

«Та же Юлия Тимошенко пролетает мимо кассы, так как не может занять никакой серьезный пост в стране в силу возрастных каденций и численности фракции. Плюс Тимошенко однозначно заявляет через своих представителей, что никаких Минских соглашений не будет, она категорически против снятия моратория на землю. К тому же Тимошенко сейчас организовала джихад уже будущему парламенту и правительству, потому что она выиграла суд по тарифам. Поэтому она вряд ли войдет в коалицию в силу своих постоянных заявлений», - добавляет Балашов.