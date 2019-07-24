ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает

24.07.2019 16:49

Инцидент произошел в Железном Порту на Херсонщине.

Восемнадцать отдыхающих на известном украинском курорте попали в районную больницу Голой Пристани с пищевым отравлением (гастроэнтеритом), пишет Политека.

Отмечается, что среди пострадавших кроме украинцев есть и граждане Белоруссии.

Причиной столь масштабного отравления стали любимые лакомства всех туристов: вареные креветке, рапаны и мидии. Симптомы заболевания у пациентов (самым младшим из них был 4-летний ребенок) оказались типичными: тошнота, понос, у некоторых подъем температуры.

Медики сумели сразу же поставить на ноги пострадавших, так как все туристы смогли вовремя обратиться за помощью.

После этого инцидента сотрудники районного управления Госпродпотребслужбы провели в Железном Порту несколько рейдов. И обнаружили прямо на набережной несколько точек, в которых бизнесмен из села Новая Збурьевка развернула активную торговлю некачественными морепродуктами.

Причем хранились они в самых обычных бытовых холодильных камерах, и никаких документов об их происхождении и качестве хозяйка предъявить не смогла.