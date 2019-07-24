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«Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе
Главврач Днепропетровской клинической больницы Сергей Рыженко, рассказал подробности гибели бойцов ВСУ на Донбассе, которые 21 июля подорвались на взрывном устройстве.
Детали трагедии он обнародовал на своей странице в Facebook, пишет ДонПресс.
«Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 08:30 утра, группа бойцов по известной дороге возвращалась со службы. Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава откинуло взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца)», — отметил он.
По словам Рыженко Денис успел сделать Никите инъекцию обезболивающего, а Семен постарался эвакуировать раненого, но при попытке вынести боевого друга произошел второй взрыв. В результате два бойца погибли на месте.
«Денис и Ростислав с контузиями и акубаротравмой доставлены на родину в Мечникова. Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они каждую минуту вспоминают страшную картину этого дня», — заключил он.
21 июля, от ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли Семен Румыгин и Никита Скитченко, еще двое военных — Денис и Ростислав — получили ранения.
Теги: Донбасс, Счастье, погибли, бойцы, подрыв
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