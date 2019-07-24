«Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО

24.07.2019 17:14

Украинский журналист Виталий Портников UKRLIFE.TV заявил, что Россия не хочет договариваться о мире с Украиной и чем дальше она ждет, тем меньше шансов остается на мирное сосуществование, передает replyua.net. В то же время он отметил, что и в самой Украине на самом деле не так много людей, которые готовы бороться за национальную идею.

«Это же касается и людях, которые придерживаются пророссийской позиции. Я считаю, что чем дольше они будут тянуть со своими договоренностями о своем будущем – территориальном, национальном, тем меньше места останется для русской идеи в Украине», – сказал он. Портников также подчеркнул, что все указывает на то, что договариваться с Украиной не хочет сам глава Кремля Владимир Путин. «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории, а это невозможно», – подытожил он.