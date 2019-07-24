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Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду
Главе Российского государства Владимиру Путину непонятен президент Украины Владимир Зеленский.
Так, по словам советского диссидента, главы Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосифа Зисельса, Путин считает Зеленского непредсказуемым.
Информацию передает "Диалог.UA".
Зисельс считает, что Зеленский непонятен для всех. Он также заявил, что Коломойскому сложно раскусить президента Украины, хотя, по словам эксперта, они "близки". При этом советский диссидент отметил, что Зеленский – парень из Кривого Рога, и это много о чем говорит. Донбасс является горнодобывающей промышленностью. "Я думаю, что это наиболее криминальный район Украины", – заявил Зисельс. Кроме того, Зисельс добавил, что разобраться с Зеленским Путину помогают советники, которые подсказывают различные варианты решений, из которых он выберет "наиболее правильный".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Кривой Рог, криминал, Зеленский
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