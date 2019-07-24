"Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине

24.07.2019 18:02

Глава партии "Слуга народа" заявил, что необходимо переформатировать общение Парламента и правительства. Об этом Разумков рассказал в интервью "Интерфакс-Украины", передает "Диалог.UA".

Ранее глава "Слуги народа" Разумков рассказал о новом составе коалиции в Верховной Раде. На вопрос, каким будет механизм консультаций между Офисом президента, Верховной Радой и Кабинетом министров, политик ответил, что он будет открытым. У него также спросили, будут ли у "Слуги народа" вопросы к правительству в дни, когда Кабинет министров приходит на заседание Рады для публичного общения с депутатами или это будет прерогатива оппозиции. "Вопросы, наверное, будут возникать всегда. Это просто один из механизмов получения информации, который не должен быть единственным, когда вы пригласили премьера или представителей Кабмина в Раду, устраиваете политическую "порку", пытаясь заработать на этом баллы", - сказал Разумков. По его мнению, подобное общение чаще всего было неконструктивным. "Ведь эти обсуждения можно вести и в рамках парламентских комитетов. И Кабинет министров, по логике вещей, должен быть открыт для депутатов, если у них есть вопросы", - отметил глава политсилы. "Поэтому я надеюсь, что можно будет поменять формат, чтобы это было больше, как информационно, и Кабинет министров реально отчитывался, что он сделал или планирует сделать, а депутаты не устраивали "хайп"", - добавил Разумков. На вопрос, от какой практики председателя уходящей Верховной Рады Андрея Парубия он бы хотел отказаться, он ответил, что не хотел бы, чтобы в следующем Парламенте отказались от практики ставить законопроект на голосование 17 раз, как было с Избирательным кодексом. "Я понимаю, что бывают разные ситуации, но когда это становится практикой... А это именно была практика. Последний пример – 17 раз ставился на голосование Избирательный кодекс. Опять-таки, бывает всякое, но так надругаться над регламентом, это надо иметь талант", - заявил Разумков.