Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса

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Что же будет с больших число проигравших политиков и к чему нужно готовиться украинцам – спрогнозировал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин, пишет Политека.
«Тех, кто сейчас проиграл, нельзя назвать гибкими политиками – для них это личная трагедия и драма. Не стоит забывать, что им эти победы были нужны для продолжения своего корпоративного бизнеса. И у них огромные обязательства. А не будучи депутатами, они больше смогут вести свои личные бизнес-дела. И понятно, что на них сейчас накинутся конкуренты, потому что они утратили те преимущества, которые предоставлял им статус народных избранников. Эти люди не являются конкурентоспособными предпринимателями, способными вести дела прозрачно», — говорит эксперт.
Ввиду вышеизложенного он предполагает, что в ближайшее время будут происходить весьма драматические события.
«…начнутся переделы собственности в регионах, стрельба, кто-то сопьется, а кто-то наложит на себя руки – будет невероятное количество драм. Ведь все эти персонажи абсолютно выпадут с политической сцены. Однозначно, что большое количество из них покинет страну», — прогнозирует Соскин.
Кроме того, эксперт оиждает существенного «омоложения» украинского политикума.
«Более того, никто об этом пока не задумывался, но деятели старше 40-ка лет уйдут в небытие – на свалку истории. И в Украине ожидается фантастический сдвиг, правда пока сложно сказать – будет он позитивным или негативным. Но ожидается совершенно качественная трансформация, потому что на арену выйдут абсолютно молодые люди – 25-40 лет. И старших к себе они не позовут. Если депутату или министру будет 35, то вряд ли он возьмет к себе более взрослого человека в помощники — заместителями станут те, кому сейчас 25-30 лет», — говорит он.
Теги: политика, Украина, Донбасс, власть
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