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«Сухого места не останется!» Украинские синоптики показали свежий прогноз
24.07.2019 10:52
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
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