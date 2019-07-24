Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Сухого места не останется!» Украинские синоптики показали свежий прогноз

24.07.2019 10:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Сухого места не останется!» Украинские синоптики показали свежий прогноз

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.



Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх