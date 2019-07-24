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В партии «Слуга народа» определились с условиями формирования коалиции
Политическая партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами. Об этом заявил в интервью глава политпартии Дмитрий Разумков,передает from-ua.
По его словам, в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы
"У нас нет такого подхода, что "мы не будем напрягаться". Мы были готовы и готовы сейчас говорить о коалиции с политическими силами, которые близки нам по идеологическим подходам, по ценностным вещам. Действительно, мы хотели бы видеть в коалиции новые политические силы, такие же, как и мы.", - заявил глава партии "Слуга народа".
Также он отметил, что у партий должно быть желание сотрудничества.
"Единственное, у них должно быть адекватное желание сотрудничества. Быть в коалиции и работать вместе в парламенте - это не всегда одно и то же. Есть вещи, как, например, та же депутатская неприкосновенность. В этом плане мы уверены, что, по крайней мере, это должны поддержать другие политические силы, потому что они об этом говорили, точно так, как и мы. Им будет тяжело объяснить, почему они не голосуют за эти вещи, независимо от того, являются ли они частью коалиции или они являются частью оппозиции", - заявил Разумков.
По словам Разумкова, "Слуге народа" хотелось бы, чтобы в Раду прошло больше их депутатов.
Если мы говорим про сегодняшние наши результаты - до конца еще все не посчитано - 250 с чем-то мандатов, 251, 252… Нам, как и любой другой политической силе, хотелось бы, чтобы наших депутатов было больше. И мы к этому стремимся, защищаем результат, есть проблемы на округах, есть попытки сорвать выборы. Но я надеюсь, мы с этим справимся. Вы прекрасно знаете ситуацию с округом Пашинского (речь об округе №64, где баллотировался народный депутат Сергей Пашинский, - ред.). Есть не самые благоприятные расклады в Черниговской области", - заявил он.
На вопрос, что подразумевают об адекватной позиции партнеров по коалиции, Разумков заявил, что хотят видеть больше людей по эффективности, а не по партийному принципу.
"Мы говорили об этом еще в рамках кампании: есть позиции в комитетах, есть позиции в Кабинете министров, если мы говорим об исполнительной власти. Но мы в первую очередь хотели бы там видеть не людей по партийному принципу, а людей по эффективности. И подбирать такие кандидатуры будем именно по принципу эффективности их на тех или иных должностях", - заявил он.
Кроме того, в партии не готовы говорить о квотах, а также не считают, что должен быть квотный принцип.
"Да, мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция", - отметил Разумков.
Теги: Донбасс, коалиция, формирование, Слуга народа
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